Covid Party dopo le 18 a Roma | chiuso il bar e multato il titolare

(Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Un egiziano di 50 anni,di un bar in zona Tiburtina a, è stato sanzionato dalla Polizia Locale per aver organizzato ieri pomeriggio un "Festival" pubblicizzando l'evento con tanto di locandine affisse nelle strade del quartiere. Appuntamento fissatole 18 (quindil'orario di chiusura dei locali secondo la vigente normativa anti) al quale si sono presentati anche gli agenti che hannol'uomo con conseguente chiusura della sua attività. Diverse le irregolarità che sono state contestate tra cui la somministrazione tramite buffet, la mancanza di percorsi che permettessero il distanziamento interpersonale e l'assenza di gel disinfettante all'ingresso. Ulteriori verifiche amministrative sono tuttora in corso. I controlli sul ...

Il governo studia il nuovo dpcm anti Covid per il periodo delle feste.A Natale gli spostamenti tra le Regioni saranno probabilmente consentiti, per permettere alle famiglie di riunirsi.