Battibecco Conte-Marocchi: “Non so se capite di calcio” (Di domenica 22 novembre 2020) Battibecco tra Antonio Conte e Giancarlo Marocchi nel post partita di Inter-Torino 4-2, match dell’ottava giornata di Serie A. L’ex calciatore e opinionista di Sky ha rivolto una domanda che ha lasciato indispettito il tecnico nerazzurro: “I tuoi giocatori hanno tecnica e fisico di altissimo livello ma hanno di basso livello la capacità di capire movimenti e trame di gioco – ha esordito Marocchi – Non stai chiedendo troppo ai tuoi giocatori? Non si può solo vincere con le prime due doti? Nei movimenti i calciatori si perdono, quando si butta il cappello in area loro dimostrano di essere una squadra in grado di travolgere chiunque”. La risposta di Conte è stata piccata: “Non ho capito la domanda. Il calcio non è buttare il cappello in area, non so se capite di calcio. ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020)tra Antonioe Giancarlonel post partita di Inter-Torino 4-2, match dell’ottava giornata di Serie A. L’ex calciatore e opinionista di Sky ha rivolto una domanda che ha lasciato indispettito il tecnico nerazzurro: “I tuoi giocatori hanno tecnica e fisico di altissimo livello ma hanno di basso livello la capacità di capire movimenti e trame di gioco – ha esordito– Non stai chiedendo troppo ai tuoi giocatori? Non si può solo vincere con le prime due doti? Nei movimenti i calciatori si perdono, quando si butta il cappello in area loro dimostrano di essere una squadra in grado di travolgere chiunque”. La risposta diè stata piccata:ho capito la domanda. Il calcio non è buttare il cappello in area, non so sedi calcio. ...

