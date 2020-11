Ancora una pazza rimonta Inter: Toro ribaltato con Sanchez e doppietta Lukaku. In gol anche Sanchez e Lautato (Di domenica 22 novembre 2020) Riecco la pazza Inter. I nerazzurri si complicano la vita, come da specialità della casa, ma ritrovano la vittoria battendo in rimonta un orgoglioso Torino. I granata, seppur in emergenza e privi di Andrea Belotti, passano meritatamente in avanti con il rigenerato Zaza e l'ex Ansaldi, a segno su rigore. Sullo 0-2, la squadra di Conte finalmente si desta e ribalta la gara con Sanchez e la doppietta di uno strabordante Lukaku. Al 90', il poker di Lautaro Martinez chiude le danze. Il successo rimette i nerazzurri in viaggio verso i piani alti e consente di preparare la delicatasfida di mercoledi sera di Champions a San Siro contro il Real Madrid con maggiore fiducia. Il Toro, guidato oggi in panchina da Conti vista la positività di Giampaolo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Riecco la. I nerazzurri si complicano la vita, come da specialità della casa, ma ritrovano la vittoria battendo inun orgoglioso Torino. I granata, seppur in emergenza e privi di Andrea Belotti, passano meritatamente in avanti con il rigenerato Zaza e l'ex Ansaldi, a segno su rigore. Sullo 0-2, la squadra di Conte finalmente si desta e ribalta la gara cone ladi uno strabordante. Al 90', il poker di Lautaro Martinez chiude le danze. Il successo rimette i nerazzurri in viaggio verso i piani alti e consente di preparare la delicatasfida di mercoledi sera di Champions a San Siro contro il Real Madrid con maggiore fiducia. Il, guidato oggi in panchina da Conti vista la positività di Giampaolo, ...

