VIDEO | ATP Finals 2020 | i migliori colpi delle sfide tra Djokovic-Zverev e Medvedev-Schwartzman

(Di sabato 21 novembre 2020) Nella giornata di ieri si sono disputate le ultime partite del round robin della ATPche hanno coinvolto il gruppo Tokyo 1970. Ad aprire il programma la vittoria di Novakche in due set ha battuto Alexanderstaccando il pass per la semifinale. In serata il doppio 6-3 con il quale Daniilha vinto la terza partita consecutiva all’O2 Arena questa volta contro l’argentino Diego, eliminato senza la gioia di un successo. Non è mancato lo spettacolo con giocate incredibili e funamboliche da parte dei quattro protagonisti della giornata di venerdì. Di seguito vi proponiamo idella giornata di ieri.ATP: I...

Novak Djokovic si era candidato alle prossime elezione del Players Council. Ma l'ATP ha approvato una nuova regola secondo cui chi è membro dell'ATP non può essere anche membro di un'altra associazion ...Tre su tre per il primo classificato del gruppo 'Tokyo 2020', che in semifinale sfiderà per la quarta volta Nadal per provare a vendicare le sconfitte del 2019. 'El Peque' chiude al quarto posto ...