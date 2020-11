Regioni, fasce e restrizioni, cosa può cambiare dalle prossime settimane (Speranza permettendo) (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Ancora due settimane di misure restrittive e poi scatterà la decisione di concedere una maggiore libertà agli italiani a ridosso delle feste. Sarebbe questa la strategia concordata tra governo e Regioni perché l’Italia arrivi al 3 dicembre – data in cui dovrebbe entrare in vigore il prossimo Dpcm – con una curva epidemiologica in discesa, quindi con la maggioranza delle Regioni arancioni o gialle. L’allentamento delle restrizioni riguarderà l’orario prolungato dei negozi, la riapertura dei centri commerciali il sabato e nei giorni festivi, l’apertura di bar e ristoranti la sera anche nelle zone arancioni, il coprifuoco esteso a mezzanotte. A quel punto l’attesa sarà di due settimane, fino al 17 dicembre, quando cioè verrà deciso – in base ai dati raccolti durante il monitoraggio – se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Ancora duedi misure restrittive e poi scatterà la decisione di concedere una maggiore libertà agli italiani a ridosso delle feste. Sarebbe questa la strategia concordata tra governo eperché l’Italia arrivi al 3 dicembre – data in cui dovrebbe entrare in vigore il prossimo Dpcm – con una curva epidemiologica in discesa, quindi con la maggioranza dellearancioni o gialle. L’allentamento delleriguarderà l’orario prolungato dei negozi, la riapertura dei centri commerciali il sabato e nei giorni festivi, l’apertura di bar e ristoranti la sera anche nelle zone arancioni, il coprifuoco esteso a mezzanotte. A quel punto l’attesa sarà di due, fino al 17 dicembre, quando cioè verrà deciso – in base ai dati raccolti durante il monitoraggio – se ...

La bozza sarà portata in Conferenza con le Regioni, lunedì 23 novembre e sarà poi sottoposta ... anche all'interno degli strumenti utili allo sport, come la fascia scaldacollo. Nel caso di eventi ...

