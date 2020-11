PS Plus Collection: nessun aggiornamento previsto in futuro (Di sabato 21 novembre 2020) A quanto sembra, Sony è ancora indecisa sul futuro di PS Plus Collection. Non si hanno notizie di una eventuale espansione del catalogo dedicato ai possessori di PS5 e PS Plus In occasione di una delle ultime presentazioni della nuova console Sony, è stata annunciata a sorpresa la PS Plus Collection, una sorta di potenziamento del classico abbonamento Playstation previsto per i nuovi possessori di PS5. La Collection prevede, oltre ai ben noti titoli gratuiti mensili dati in abbonamento, anche una ventina tra i titolo più giocati dai giocatori nella scorsa generazione. Notizia delle ultime ore, i dirigenti Sony non hanno intenzione di ampliare ulteriormente il catalogo di PS Plus Collection in ... Leggi su tuttotek (Di sabato 21 novembre 2020) A quanto sembra, Sony è ancora indecisa suldi PS. Non si hanno notizie di una eventuale espansione del catalogo dedicato ai possessori di PS5 e PSIn occasione di una delle ultime presentazioni della nuova console Sony, è stata annunciata a sorpresa la PS, una sorta di potenziamento del classico abbonamento Playstationper i nuovi possessori di PS5. Laprevede, oltre ai ben noti titoli gratuiti mensili dati in abbonamento, anche una ventina tra i titolo più giocati dai giocatori nella scorsa generazione. Notizia delle ultime ore, i dirigenti Sony non hanno intenzione di ampliare ulteriormente il catalogo di PSin ...

