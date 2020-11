Pompei | la scoperta agli scavi | ritrovati due corpi perfettamente integri “Investiti e uccisi dai vapori bollenti dell’eruzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020)non finisce mai di stupire. A vederli così, il sangue che sembra pulsare ancora nelle vene di quelle mani poggiate sul petto, le dita piegate, il cotone della tunica arricciato sul ventre, sembra quasi che il tempo non sia mai passato. Sono ipressochédi due uomini, un quarantenne avvolto in un caldo mantello di lana e il suo giovane schiavo già piegato dalle fatiche della vita, scoperti nel Parco Archeologico nel corso di uno scavo andato avanti anche in queste settimane di emergenza Covid. “Unadavvero eccezionale”, come sottolinea entusiasta il direttore Massimo Osanna, da settembre 2020 alla guida anche della direzione generale dei musei pubblici, “perchè per la prima volta dopo più di 150 anni è stato possibile realizzare calchiriusciti e precisi delle ...