La carriera di Lorella Cuccarini, da La Notte Vola alla sfida dei musical col boom di Grease (Di sabato 21 novembre 2020) Ripercorriamo insieme la carriera di Lorella Cuccarini, uno dei volti più noti della televisione italiana. Nata a Roma il 10 agosto 1965, da giovanissima si appassiona al ballo entrando nella scuola di Enzo Paolo Turchi. Viene notata da Pippo Baudo, e il suo percorso prenderà il volo. Gli anni '80 Lorella Cuccarini è ballerina, attrice, autrice, conduttrice ma anche cantante e performer teatrale. Grazie alla sua passione per il ballo nel 1985 entra nella squadra di Fantastico 6 per poi essere riconfermata nell'edizione successiva. Nel 1987 passa a Fininvest – oggi Mediaset – e sbarca su Odiens di Antonio Ricci, embrione di Striscia La Notizia e il suo brano La Notte Vola diventa un tormentone. Nel frattempo è anche testimonial per Scavolini, ...

