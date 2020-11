Inter-Torino, Conte: “Eriksen giocherà quando lo riterrò opportuno” (Di sabato 21 novembre 2020) Inter-Torino, la conferenza stampa di Antonio Conte: “Non è stata una settimana semplice. I giocatori sono quasi tutti a disposizione”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia di Inter-Torino per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida di San Siro, in programma alle 15 di domenica 22 novembre 2020. Inter-Torino, la conferenza stampa di Antonio Conte Antonio Conte è arrivato a questa sfida con alcuni assenti: “Non ci saranno i due positivi e Pinamonti – ha confermato il tecnico nerazzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – per il resto sono tutti a disposizione. C’è chi con le nazionali ha giocato di più e chi ha messo nelle gambe meno minuti. Non è un periodo sicuramente semplice per noi . Una ... Leggi su newsmondo (Di sabato 21 novembre 2020), la conferenza stampa di Antonio: “Non è stata una settimana semplice. I giocatori sono quasi tutti a disposizione”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida di San Siro, in programma alle 15 di domenica 22 novembre 2020., la conferenza stampa di AntonioAntonioè arrivato a questa sfida con alcuni assenti: “Non ci saranno i due positivi e Pinamonti – ha confermato il tecnico nerazzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – per il resto sono tutti a disposizione. C’è chi con le nazionali ha giocato di più e chi ha messo nelle gambe meno minuti. Non è un periodo sicuramente semplice per noi . Una ...

