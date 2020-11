Hong Kong | Retelit porta la fibra ottica made in Italy in estremo Oriente

Leggi su ildenaro

(Di domenica 22 novembre 2020) Un ulteriore step si aggiunge al processo di espansione internazionale dche espande ilfoglio servizi erogati nell’. Tramite il punto di presenza asiatico a– città già raggiunta dalla rete del gruppo, grazie ai sistemi cavo Aae-1, Tea4, Sjc ed Apg -,potrà offrire, da e per, servizi di connettività internet, carrier ethernet e mpls ad alta velocità e bassissima latenza, interamente gestiti su infrastrutture di proprietà del gruppo. “Un valore aggiunto per quelle aziende che intendono internazionalizzare il loro business collegandosi con uno degli hub di telecomunicazioni più strategici dell’Asia, e avendo la garanzia di un controllo end to end” si legge in una nota del gruppo Il ...