Grande Fratello Vip, Stefania Orlando in lacrime: “È morta di tumore, con lei è stato amore a prima vista” (Di sabato 21 novembre 2020) Momenti di commozione e lacrime per Stefania Orlando al “Grande Fratello Vip”. La conduttrice infatti ha ricordato la sua migliore amica Alessandra, scomparsa nel 2006 per un tumore. “Ho incontrato Alessandra quando lavoravo in un’agenzia immobiliare. – ha raccontato in diretta – Siamo cresciute insieme e diventate donne insieme, è stato il periodo più bello della mia vita. C’eravamo sempre l’una per l’altra. Ho vissuto con lei finché non ho incontrato Andrea (Roncato, ndr). Finito il matrimonio avevamo pensato di riprendere insieme una casa e passare la vecchiaia insieme”. L’inquilina della casa di Canale 5 ha anche ricordato la prima volta che ha visto Alessandra: “Lei saliva le scale e io le scendevo. Ci siamo presentate e mi ha sorriso con il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Momenti di commozione eperal “Vip”. La conduttrice infatti ha ricordato la sua migliore amica Alessandra, scomparsa nel 2006 per un. “Ho incontrato Alessandra quando lavoravo in un’agenzia immobiliare. – ha raccontato in diretta – Siamo cresciute insieme e diventate donne insieme, èil periodo più bello della mia vita. C’eravamo sempre l’una per l’altra. Ho vissuto con lei finché non ho incontrato Andrea (Roncato, ndr). Finito il matrimonio avevamo pensato di riprendere insieme una casa e passare la vecchiaia insieme”. L’inquilina della casa di Canale 5 ha anche ricordato lavolta che ha visto Alessandra: “Lei saliva le scale e io le scendevo. Ci siamo presentate e mi ha sorriso con il suo ...

