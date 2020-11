Giovanni | nipote di Gianni Morandi | e la divertente imitazione del nonno VIDEO

(Di sabato 21 novembre 2020) Nelle ultime ore sul web sta spopolando unche vede protagonistie…. Non si tratta solo di una coincidenza l’omonimia. Quelli ripresi dalla camera sono infatti proprio. Ilè ovviamente il famosissimo, ilè invece, figlio Mariannae del cantante Biagio L'articolodi, e ladel

ColonnelloSmith : @Giovanni_Caf Si ma cambiategli grafico , mio nipote di 5 anni usa meglio Photoshop Che gli han messo i capelli di Ken tinti di nero ? ?? - ResiStefano : RT @SkyTG24: Gianni Morandi imitato dal nipote Giovanni Antonacci. VIDEO - Pino__Merola : Gianni Morandi imitato dal nipote Giovanni Antonacci. VIDEO - Ferrucciodb : RT @SkyTG24: Gianni Morandi imitato dal nipote Giovanni Antonacci. VIDEO - SkyTG24 : Gianni Morandi imitato dal nipote Giovanni Antonacci. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni nipote

“Signore, non ti chiediamo perché ce l’hai tolta, ma ti ringraziamo per il tempo che ce l’hai donata.” Mercoledì 18 Novembre è mancata all’affetto dei suoi cari, munita dei conforti religiosi, all’età ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...