Crotone, Stroppa: “Vicino al popolo crotonese. Lazio superiore a noi” (Di sabato 21 novembre 2020) La pioggia abbattutasi non ha aiutato il Crotone nel match contro la Lazio. I calabresi sono usciti sconfitti per 2-0 e continuano il loro digiuno di vittorie: al momento sono l'unica formazione in Serie A senza successi. L'astinenza dai tre punti condanna per il momento la formazione di Giovanni Stroppa all'ultimo posto in classifica.LE PAROLE DI StroppaProprio Stroppa è chiamato ad analizzare i motivi della sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport nel post gara: "La squadra e io vogliamo essere vicini al popolo Crotonese. E' una situazione sempre più difficile. Sembrava che all'inizio non si potesse giocare e che il campo potesse peggiorare. Invece siamo riusciti a giocare. La partita è stata abbastanza giocabile rispetto alle previsioni. La ... Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) La pioggia abbattutasi non ha aiutato ilnel match contro la. I calabresi sono usciti sconfitti per 2-0 e continuano il loro digiuno di vittorie: al momento sono l'unica formazione in Serie A senza successi. L'astinenza dai tre punti condanna per il momento la formazione di Giovanniall'ultimo posto in classifica.LE PAROLE DIProprioè chiamato ad analizzare i motivi della sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport nel post gara: "La squadra e io vogliamo essere vicini alse. E' una situazione sempre più difficile. Sembrava che all'inizio non si potesse giocare e che il campo potesse peggiorare. Invece siamo riusciti a giocare. La partita è stata abbastanza giocabile rispetto alle previsioni. La ...

ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Vicino al popolo crotonese. Lazio superiore a noi' - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #CrotoneLazio 0-2: #Immobile e #Correa, Stroppa sempre senza vittorie - 110x100Calcio : #CrotoneLazio Vincono i laziali e per il Crotone i pensieri si fanno sempre più neri e anche per mister Stroppa... - sportli26181512 : La Lazio balla sotto la pioggia: 2-0 a Crotone. Immobile torna e va subito a segno: La Lazio balla sotto la pioggia… - DBenedectus : La Lazio riprende il cammino in modo positivo battendo la squadra di Stroppa sul suo terreno di gioco The post Crot… -