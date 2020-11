Chiara Ferragni volano applausi | L’ex di Fedez dalla parte dell’imprenditrice (Di sabato 21 novembre 2020) A Chiara Ferragni volano applausi da parte di una persona che nessuno si sarebbe mai aspettato. La ex fidanzata di Fedez, Giulia Valentina si è infatti dimostrata dalla parte dell’imprenditrice durante il suo ultimo video Instagram. Il gesto fatto da Giulia è stato inaspettato ma soprattutto apprezzato oltre che dalla stessa Chiara Ferragni, anche dai tantissimi fan di entrambi. La storia d’amore tra Federico e Giulia è durata dal 2013 al 2016 e la coppia aveva anche deciso di andare a convivere a Milano. La relazione terminata però, non è mai stato motivo di discussione soprattutto attraverso i social e proprio per questo, il gesto fatto da Valentina nei confronti di ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020) Adadi una persona che nessuno si sarebbe mai aspettato. La ex fidanzata di, Giulia Valentina si è infatti dimostratadurante il suo ultimo video Instagram. Il gesto fatto da Giulia è stato inaspettato ma soprattutto apprezzato oltre chestessa, anche dai tantissimi fan di entrambi. La storia d’amore tra Federico e Giulia è durata dal 2013 al 2016 e la coppia aveva anche deciso di andare a convivere a Milano. La relazione terminata però, non è mai stato motivo di discussione soprattutto attraverso i social e proprio per questo, il gesto fatto da Valentina nei confronti di ...

enneaomi : RT @eliaslusyfir: Giulia Valentina così superiore che sotto al discorso su ig di Chiara Ferragni moglie del suo ex le fa pure i complimenti… - enneaomi : RT @leftiscooler: Il fatto che Chiara Ferragni si sia messa lì, abbia studiato la cosa per non dare aria alla bocca, e abbia preso posizion… - buckywoosh : @starkbuckz E chiara ferragni muta - salicornja : apprezzo lo sforzo di chiara ferragni che finalmente ha cercato di usare il suo privilegio in maniera utile, anche… - Annadmartera : RT @AleMancinelli8: brava chiara ferragni che fa un video importante su quanto sia fondamentale condannare il victim shaming, lo slut shami… -