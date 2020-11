Caos dati in Sicilia, La Rocca: “C’è chi non vuole pazienti positivi al Covid” (Di sabato 21 novembre 2020) "Pur di non svuotare alcuni reparti, per destinare i posti letto ai pazienti Covid, c'è chi ha scritto nelle cartelle cliniche diagnosi inventate, ne ricordo una che parlava di tubercolosi, ma non era vero".Sono le parole del dirigente generale della pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute in Sicilia Mario La Rocca, intervenuto ai microfoni dell'"Ansa" per chiarire la sua posizione dopo essere finito nell'occhio del ciclone per alcuni audio inviati ai manager ospedalieri in cui parla di "ostruzionismo", da parte di alcuni medici per impedire l'attivazione di posti per malati di Coronavirus e di dirigenti generali di ospedali «incapaci» di applicare il piano del governo Musumeci per l’aumento dei posti."Ero incavolato: dicevo ai manager di ospedali e Asp che dovevano applicare il piano della Regione destinando posti ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) "Pur di non svuotare alcuni reparti, per destinare i posti letto aiCovid, c'è chi ha scritto nelle cartelle cliniche diagnosi inventate, ne ricordo una che parlava di tubercolosi, ma non era vero".Sono le parole del dirigente generale della pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute inMario La, intervenuto ai microfoni dell'"Ansa" per chiarire la sua posizione dopo essere finito nell'occhio del ciclone per alcuni audio inviati ai manager ospedalieri in cui parla di "ostruzionismo", da parte di alcuni medici per impedire l'attivazione di posti per malati di Coronavirus e di dirigenti generali di ospedali «incapaci» di applicare il piano del governo Musumeci per l’aumento dei posti."Ero incavolato: dicevo ai manager di ospedali e Asp che dovevano applicare il piano della Regione destinando posti ...

