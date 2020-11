Atp Finals 2020: programma e orari finali di domenica 22 novembre (Di sabato 21 novembre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 22 novembre delle finali delle Atp Finals 2020. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, scenderanno in campo le due migliori coppie di doppio di questa stagione, con l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic che hanno già staccato il pass per l’ultimo atto del torneo. Alle ore 19:00 sarà la volta dell’attesissima finale della competizione in singolo, che vedrà impegnato l’austriaco Dominic Thiem, giustiziere del numero uno del mondo Novak Djokovic, contro il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Rafael Nadal. CAMPO CENTRALE Alle ore 16:30 – Koolhof & Mektic vs Melzer & Roger-Vasselin OR Ram & Salisbury Alle ore 19:00 – Thiem vs Medvedev OR Nadal SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di22delledelle Atp. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, scenderanno in campo le due migliori coppie di doppio di questa stagione, con l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic che hanno già staccato il pass per l’ultimo atto del torneo. Alle ore 19:00 sarà la volta dell’attesissima finale della competizione in singolo, che vedrà impegnato l’austriaco Dominic Thiem, giustiziere del numero uno del mondo Novak Djokovic, contro il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Rafael Nadal. CAMPO CENTRALE Alle ore 16:30 – Koolhof & Mektic vs Melzer & Roger-Vasselin OR Ram & Salisbury Alle ore 19:00 – Thiem vs Medvedev OR Nadal SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp Finals: Thiem va in finale Battuto Djokovic 7-5, 6-7, 7-6 #SkySport #SkyTennis #Tennis… - SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - sportface2016 : #AtpFinals 2020: programma e orari finali di domenica 22 novembre - fisco24_info : Atp Finals; Thiem batte n.1 Djokovic e va in finale: Austriaco si impone in tre set al tie break dopo una vera batt… - fisco24_info : Tennis: Atp Finals; Thiem batte n.1 Djokovic e va in finale: Austriaco si impone in tre set al tie break -