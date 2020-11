«X Factor 2020» | il quarto Live | con il ritorno di Cattelan | tra i giudici è fuoco e fiamme

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) Fedez lo aveva detto la settimana scorsa che, via via che i Live sarebbero andati avanti, i giudici non si sarebbero più salutati nei corridoi, solo che non credevamo che sarebbe successo così in fretta. Alla quarta puntata, X Factor 2020 vede, come è giusto che sia, i coach sul piede di guerra, pronti a difendere i propri ragazzi e le proprie assegnazioni con le unghie e con i denti. Insieme con il ritorno di Alessandro Cattelan, assente per due appuntamenti a causa del Covid e mai così in forma come stavolta, come se la lontananza dal palco di Sky Uno lo abbia ricaricato con la forza dell’entusiasmo e della voglia di fare, a infiammare il tavolo è soprattutto la voglia di stupire dei coach e di spingere l’asticella sempre più alto. Cosa che è più che normale arrivati a questo punto della gara, anche se è inevitabile mettere in conto i ruzzoloni e la ricezione di un pubblico disorientato dall’arditezza di certe combinazioni.