Uno studio dichiara che giocare ai videogames fa bene alla salute (Di venerdì 20 novembre 2020) I videogiochi fanno davvero male alla salute come si pensa? In base all’ultimo studio condotto all’università di Oxford, in realtà, giocare ai videogames sembra essere un toccasana, per grandi e piccini. Cosa dice lo studio di Oxford? Secondo l’ultimo studio condotto all’università di Oxford, i videogames, con cui molti ragazzi (e sempre più adulti) giocano Leggi su periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) I videogiochi fanno davvero malecome si pensa? In base all’ultimocondotto all’università di Oxford, in realtà,aisembra essere un toccasana, per grandi e piccini. Cosa dice lodi Oxford? Secondo l’ultimocondotto all’università di Oxford, i, con cui molti ragazzi (e sempre più adulti) giocano

SkyTG24 : Uno studio dimostra che i #tamponi rapidi acquistati dal commissario #Arcuri potrebbero sbagliare 6 volte su 10. I… - matteosalvinimi : #Salvini: Taglio dell'Iva per rilanciare economia. Abbiamo offerto al governo uno studio approfondito: 20 mld per a… - matteosalvinimi : #Salvini: A giugno Conte propose taglio IVA. Non è stato fatto. Come Lega abbiamo offerto uno studio al governo per… - periodicodaily : Uno studio dichiara che giocare ai videogames fa bene alla salute #videogaming - mzuppy : La Cina usa uno studio italiano sul Covid19 per scaricare la colpa su di noi -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Formaggi di Sicilia, perché piacciono così tanto: uno studio conferma l'unicità della biodiversità PalermoToday Ricerca: ‘terapia autismo possibile entro 10 anni’, studio italiano

“Le sindromi dello spettro dell’autismo colpiscono oltre l’1% dei bambini – ricorda Testa – e rappresentano uno dei principali bisogni irrisolti della medicina perché ancora non è disponibile una cura ...

Uno studio sul Covid-19 rivela: “Più contagiosi nei primi 5 giorni dalla comparsa dei sintomi”

Il livello di contagiosità del Covid-19 potrebbe essere più elevato nei primi cinque giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Lancet Micr ...

“Le sindromi dello spettro dell’autismo colpiscono oltre l’1% dei bambini – ricorda Testa – e rappresentano uno dei principali bisogni irrisolti della medicina perché ancora non è disponibile una cura ...Il livello di contagiosità del Covid-19 potrebbe essere più elevato nei primi cinque giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Lancet Micr ...