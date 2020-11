“Ti ammazzo!” Le Iene esagerano e lo scherzo a Francesco Arca finisce in ‘disgrazia’

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) E se vostra figlia di 4 anni partecipasse ai provini per diventare tronista di una fantomatica edizione di Uomini e donne baby? Voi come la prendereste? Lelo hanno fatto credere a, storico ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi. Con la complicità di sua moglie Irene Capuano e della figlia, la piccola Maria Sole, Sebastian Gazzarrini ha messo davvero a dura prova la sua pazienza di papà modello e il risultato è stato un mezzo dramma. Loè andato in onda giovedì 19 novembre. I redattori del programma di Italia 1 hanno reso protagonista la minorenne di un terrificante provino ad un fantomatico Uomini e donne baby. Il video del provino è stato poi inoltrato dalla moglie al marito sullo smartphone con in aggiunta un ulteriore finto, ed agghiacciante, audio della bimba che ...