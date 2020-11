Stadia sta arrivando anche su iOS (Di venerdì 20 novembre 2020) Google ha annunciato che i test pubblici per la versione dell'app Web di Stadia su iOS inizieranno a essere lanciati nelle prossime settimane. Il servizio di streaming di videogiochi di Google è attualmente disponibile su qualsiasi desktop o laptop con browser Chrome, sulla maggior parte dei telefoni e tablet Android e sulle TV che utilizzano Chromecast Ultra. Ora il servizio è finalmente pronto per arrivare su iPhone di Apple. Finora Apple ha bloccato la disponibilità di app di streaming di videogiochi come Stadia, GeForce Now di Nvidia e xCloud di Microsoft sui suoi dispositivi. La società tecnologica ha detto a Bloomberg in precedenza che questo era dovuto al modo in cui le app raggruppano i giochi, piuttosto che lasciarli cercare e acquistare separatamente nel resto dell'App Store. Questa spiegazione non ha mai avuto molto senso dato che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) Google ha annunciato che i test pubblici per la versione dell'app Web disu iOS inizieranno a essere lanciati nelle prossime settimane. Il servizio di streaming di videogiochi di Google è attualmente disponibile su qualsiasi desktop o laptop con browser Chrome, sulla maggior parte dei telefoni e tablet Android e sulle TV che utilizzano Chromecast Ultra. Ora il servizio è finalmente pronto per arrivare su iPhone di Apple. Finora Apple ha bloccato la disponibilità di app di streaming di videogiochi come, GeForce Now di Nvidia e xCloud di Microsoft sui suoi dispositivi. La società tecnologica ha detto a Bloomberg in precedenza che questo era dovuto al modo in cui le app raggruppano i giochi, piuttosto che lasciarli cercare e acquistare separatamente nel resto dell'App Store. Questa spiegazione non ha mai avuto molto senso dato che ...

Cyberpunk 2077 acquistato su Stadia vi darà accesso a Stadia Premiere Edition

Google annuncia una nuova offerta per spingere la piattaforma. Se avete mai desiderato provare la versione premium del servizio di streaming digitale di Google, sappiate che la società la sta offrendo ...

