SIT | informativa sull’acquisto di azioni proprie

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto dideliberato dall’assemblea deglisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il 9 e il 13 novembre 2020, ha acquistato 10.050ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 4,6287 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 46.518,16 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 13 novembre, un totale di 237.781, pari allo 0,9508 % del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, SIT amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 4,85 euro.

