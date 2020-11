Shawn Mendes ft Justin Bieber | Monster | il video del loro duetto

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 novembre 2020) Non solo Miley Cyrus e Dua Lipa, oggi è uscito anche ildi. Se con il pezzo delle ragazze è stato un vero colpo di fulmine, in questo caso ho dovuto riascoltare la canzone più volte per apprezzarla. Dopo diversi play devo dire che(proprio come Wonder) ha tutte le carte in regola per fare bene in classifica, anche sein passato ha sfornato di meglio e questo vale per il. Se ce l’hanno fattaa collaborare, allora possiamo sperare anche in unGaga ft Madonna. Ricordo che nel 2015finse di non sapere chi fosse il collega canadese e lo scorso anno rispose stizzito ad Observer ...