Reddito di cittadinanza beffa: lo percepiva anche killer giudice Livatino (Di venerdì 20 novembre 2020) . E non solo lui ma anche altri mafiosi Quando la moglie di Giovanni Avarello, Maria Rita Cutala, ha fatto domanda all'Inps per avere il Reddito di cittadinanza ha scordato di dichiarare che suo marito ha alle spalle una condanna per mafia. In realtà, un lungo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

VittorioSgarbi : Ecco, solo i 5 Stelle potevano riuscire nell’impresa di far prendere il reddito di cittadinanza ai mafiosi. A quest… - Mov5Stelle : Il #RedditodiCittadinanza ha già aiutato 3 milioni e mezzo di persone in difficoltà. Tra loro più di 110 mila anzi… - Mov5Stelle : Il #RedditodiCittadinanza ha già aiutato circa 300 mila famiglie con reddito zero, solo nel 2019. Eppure c’è chi s… - blogsicilia : Spaccia, occupa immobile del Comune e prende il reddito di cittadinanza, catanese in carcere -… - piergiuseppe36 : Il killer del giudice Livatino ha il reddito di cittadinanza -