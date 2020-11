Probabili formazioni Sampdoria-Bologna: si scaldano Silva e Hickey (Di venerdì 20 novembre 2020) Ranieri e Mihajlovic si sfidano in Sampdoria-Bologna con pochi dubbi nelle Probabili formazioni. A Marassi domenica alle 15 i blucerchiati, già a quota 10 punti nella classifica di Serie A, devono rialzarsi dopo il ko di Cagliari. I felsinei hanno sei punti in campionato e continuano a combattere con una lunga serie di infortunati. Anche L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Ranieri e Mihajlovic si sfidano incon pochi dubbi nelle. A Marassi domenica alle 15 i blucerchiati, già a quota 10 punti nella classifica di Serie A, devono rialzarsi dopo il ko di Cagliari. I felsinei hanno sei punti in campionato e continuano a combattere con una lunga serie di infortunati. Anche L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

infoitsport : Serie A, 8° giornata: probabili formazioni e orari tv - infoitsport : LaLiga, le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona: tante le assenze per Simeone e Koeman - infoitsalute : Sampdoria-Bologna, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infobetting : Formazioni Liga 10a giornata 2020/2021 - infoitsport : Crotone-Lazio, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming -