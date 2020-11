Pezzella | «Esonero di Iachini una sconfitta ma Prandelli porta entusiasmo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) German, difensore della Fiorentina, ha parlato del cambio di allenatore e quindi dell’arrivo disulla panchina viola Germanha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Le sue dichiarazioni sul cambio in panchina. «Il mister ha rito tanto, è una persona che conosce bene la città, il club e tutto quello che i tifosi vogliono dalla squadra. E lui cerca di trasmetterlo in tutti i piccoli momenti che abbiamo, anche se i tempi sono stretti ed è arrivato per la sosta della Nazionali. Il gruppo ha sentito come unail cambio dell’allenatore: quando succedono queste cose, vuol dire che sono mancati i risultati e il gioco e siamo noi i responsabili». Leggi su Calcionews24.com