Natale, nuovo Dpcm. Shopping prima delle Feste e poi l?idea di bloccare la mobilità tra Comuni (Di sabato 21 novembre 2020) La parola d?ordine è sempre la stessa: «E? tutto prematuro, nulla è ancora deciso per il Natale». Eppure, nonostante i primi segnali che arrivano dal fronte, con... Leggi su ilmattino (Di sabato 21 novembre 2020) La parola d?ordine è sempre la stessa: «E? tutto prematuro, nulla è ancora deciso per il». Eppure, nonostante i primi segnali che arrivano dal fronte, con...

mgdbertelli : RT @DavideFalchieri: Non ho capito bene, ci hanno rotto i coglioni tutta estate perché andavamo in vacanza dopo aver concesso il bonus vaca… - Veronic18571151 : Natale, nuovo Dpcm. In Veneto e Lazio confermato il veto alle uscite serali. E nel weekend stop al commercio - MusicInContact : Valerio Scanu: il 27 Novembre esce “L’aria del Natale”, il suo nuovo attesissimo singolo estratto dall’album “Canto… - FrancyilPunto : @ziggymagenta_d @Ferula18 Buongiorno. Penso sia proprio questa stanchezza che farà di nuovo abbassare la guardia a… - one_ragh : RT @DavideFalchieri: Non ho capito bene, ci hanno rotto i coglioni tutta estate perché andavamo in vacanza dopo aver concesso il bonus vaca… -