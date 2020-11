Multe ai poveri in coda alla mensa, è polemica: “Necessario usare l’umanità” (Di venerdì 20 novembre 2020) È polemica per quanto accaduto nel centro storico di Genova, davanti a un’associazione che distribuisce pasti ai bisognosi e, in questo periodo di lockdown, aiuta un numero altissimo di persone. Pare infatti che i vigili siano arrivati sul posto ed abbiamo multato coloro che erano in fila per ritirare il pasto: i presenti risultavano infatti “assembrati” ed alcuni erano sprovvisti di mascherina. Si sono però levate diverse proteste. Le segnalazioni da parte degli abitanti A quanto pare, per diversi giorni gli abitanti del quartiere avevano protestato, giudicando inammissibile la fila di bisognosi che si creava ogni giorno nell’attesa della consegna del pasto. A spiegare l’antefatto è stato al Secolo XIX il comandante della polizia, Gianluca Giurato: “Per diversi giorni siamo andati a sensibilizzare. Abbiamo richiamato più volte le persone in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Èper quanto accaduto nel centro storico di Genova, davanti a un’associazione che distribuisce pasti ai bisognosi e, in questo periodo di lockdown, aiuta un numero altissimo di persone. Pare infatti che i vigili siano arrivati sul posto ed abbiamo multato coloro che erano in fila per ritirare il pasto: i presenti risultavano infatti “assembrati” ed alcuni erano sprovvisti di mascherina. Si sono però levate diverse proteste. Le segnalazioni da parte degli abitanti A quanto pare, per diversi giorni gli abitanti del quartiere avevano protestato, giudicando inammissibile la fila di bisognosi che si creava ogni giorno nell’attesa della consegna del pasto. A spiegare l’antefatto è stato al Secolo XIX il comandante della polizia, Gianluca Giurato: “Per diversi giorni siamo andati a sensibilizzare. Abbiamo richiamato più volte le persone in ...

