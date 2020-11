“Mi sono rifatto tutto”. Giacomo Urtis, l’elenco dei ritocchini è lunghissimo. Ma sapete com’era prima? Praticamente un’altra persona (Di venerdì 20 novembre 2020) Giacomo Urtis, adesso i riflettori si accendono su di lui. Le immagini parlano molto chiaro e il concorrente del Grande Fratello Vip attira l’attenzione proprio alla luce di alcuni dettagli che non possono passare inosservati. Sebbene non sia mai stato un mistero, il ‘chirurgo dei vip’ non ha mai affrontato l’argomento entrando molto nello specifico. Ma occhi attenti non si lasciano sfuggire nulla. Tante le interviste rilasciate da Urtis in merito ai suoi ritocchini: “Le zone del fisico che ho trattato? Bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce”. Questo per sfatare una volta per tutto il mito che la scelta di ricorrere alla chirurgia estetica sia solo una questione quasi del tutto esclusiva per il mondo femminile. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020), adesso i riflettori si accendono su di lui. Le immagini parlano molto chiaro e il concorrente del Grande Fratello Vip attira l’attenzione proprio alla luce di alcuni dettagli che non pospassare inosservati. Sebbene non sia mai stato un mistero, il ‘chirurgo dei vip’ non ha mai affrontato l’argomento entrando molto nello specifico. Ma occhi attenti non si lasciano sfuggire nulla. Tante le interviste rilasciate dain merito ai suoi: “Le zone del fisico che ho trattato? Bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce”. Questo per sfatare una volta per tutto il mito che la scelta di ricorrere alla chirurgia estetica sia solo una questione quasi del tutto esclusiva per il mondo femminile. ...

