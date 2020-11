Il processo di Norimberga | giustizia apparente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ildiebbe inizio il 20 novembre 1945 dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo scopo era quello di processare capi nazisti, delle SS, del Reichstag, e responsabili dei campi di concentramento. Le accuse erano cospirazione, crimini di guerra, contro la pace , contro l’umanità, sterminio premeditato di un’intera etnia. Alla fine della Seconda Guerra mondiale tra gli obiettivi dei paesi vincitori figurava il desiderio di, non personale, ma tenuta da un Tribunale creato appositamente. A, per la prima volta, si ebbeper i crimini di Guerra. La città di, era, insieme a Berlino e Monaco, la città simbolo del nazismo. In occasione del, la città venne ripulita da tutti i simboli nazisti: ...