Il ‘mi piace’ galeotto alla modella poi rimosso dal profilo ufficiale del Papa | il Vaticano apre un’indagine interna

Si chiama Natalia Garibotto la modella di nazionalità Brasiliana Finita alla ribalta per il caso del "mi piace" galeotto dato dal profilo ufficiale di Papa Francesco. Il Pontefice è molto attivo sui social ma stavolta qualcosa deve essere andato storto. Già ma che cosa? Escludendo che sia stato ovviamente il Papa a "spolliciare" sulla foto "incriminata" l'ipotesi di un errore da parte di chi ne cura i social parrebbe quella più verosimile ma il Vaticano, notizia delle ore scorse, vuole vederci comunque chiaro. Per questo da un lato è stata avviata un'indagine interna ma dall'altro sono state chieste comunque spiegazioni a Instagram, piattaforma dove è esploso, per così dire, il caso.

rtl1025 : ?? Il 'like' di alcuni giorni fa che sarebbe partito dall'account ufficiale del #Papa alla foto di una modella brasi… - ilpost : Un portavoce del Vaticano ha detto al Guardian di «escludere che il “Mi piace” arrivi dalla Santa Sede» e di aver c… - giornalettismo : Il #Vaticano apre un'indagine interna per vederci chiaro sul famoso like su Instagram di #PapaFrancesco alla model… - mary7213549179 : @Appneaa È bello vedere che qualcuno inizia a rendersi conto di come stanno realmente le cose. Quello che più mi di… - redrvse : però adesso si spiega perché mi piace così tanto -

