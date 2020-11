Gf Vip, Pretelli chiude con la Gregoraci: "Se non ho le p... non è un tuo problema" - (Di sabato 21 novembre 2020) Francesca Galici Ancora uno scontro tra Pretelli, Gregoraci e Selvaggia Roma nella casa del Gf Vip: il modello si ribella alla sua (ex) amata e mette un punto La puntata in diretta di questa sera del Grande Fratello Vip si è aperta con lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Salvaggia Roma. Nel corso della scorsa puntata, i due opinionisti hanno spedito nel cucurio la nuova entrata insieme a Pierpaolo Pretelli. Immaginabile la reazione di Elisabetta Gregoraci, che ha cercato fin da subito di trovare un contatto con Pierpaolo dall'altra parte del vetro. Nei (pochi) giorni all'interno del cucurio, Selvaggia Roma dal suo canto ha provato a far ragionare Pretelli, cercando di fargli aprire gli occhi su quelli che lei considera comportamenti opportunisti da parte dell'ex ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Francesca Galici Ancora uno scontro trae Selvaggia Roma nella casa del Gf Vip: il modello si ribella alla sua (ex) amata e mette un punto La puntata in diretta di questa sera del Grande Fratello Vip si è aperta con lo scontro tra Elisabettae Salvaggia Roma. Nel corso della scorsa puntata, i due opinionisti hanno spedito nel cucurio la nuova entrata insieme a Pierpaolo. Immaginabile la reazione di Elisabetta, che ha cercato fin da subito di trovare un contatto con Pierpaolo dall'altra parte del vetro. Nei (pochi) giorni all'interno del cucurio, Selvaggia Roma dal suo canto ha provato a far ragionare, cercando di fargli aprire gli occhi su quelli che lei considera comportamenti opportunisti da parte dell'ex ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip Teresa Langella dura su Pierpaolo Pretelli: 'Troppo remissivo' - infoitcultura : GF Vip: Pierpaolo Pretelli: “Quello che provavo per Elisabetta sta svanendo” - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci scarica Pierpaolo Pretelli in lacrime al Gf Vip. La stoccata di Flavia Vento a Pomeriggio 5 - ilmessaggeroit : Elisabetta Gregoraci scarica Pierpaolo Pretelli in lacrime al Gf Vip. La stoccata di Flavia Vento a Pomeriggio 5 - GiuseppeBrandon : PRETELLI E' BELLO COSI' COM'E', SE LA GREGORACI CERCA GLI UOMINI CON LE P.... (MAI COMPRESO DEL TUTTO IL SIGNIFICAT… -