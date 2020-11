GF Vip 5 | Pierpaolo Pretelli shock | “I miei sentimenti per Elisabetta Gregoraci stanno morendo”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 20 novembre 2020)non prova più nulla di importante pero meglio il suo sentimento per l’ex moglie di Flavio Briatore sta affievolendosi sempre di più, così come lui stesso ha riportato nella Casa del Gf vip 5 in una confidenza intimista, che ora sta spopolando nel web. Nel suo libero sfogo,ha fatto sapere che è pronto a mettere un punto alla storia connella prossima puntata del reality, che andrà in onda su Canale 5 questo venerdì 20 novembre 2020. Insomma, ci attende una puntata ricca di emozioni sorprendenti targate Gf vip 5, ma prima scopriamo insieme cosa ha rivelato nel dettagliogelato daal Gf vip ...