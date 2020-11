Calabria: Regione Lazio si deve svegliare, serve Forlanini (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “In questo periodo drammatico sta emergendo con chiarezza tutta la miopia con cui e’ stata gestita la sanita’ del Lazio negli ultimi anni. Alla cronica mancanza di posti letto, infatti, e’ stata aggravata in questi mesi la necessita’ di moltiplicare le terapie intensive e di individuare strutture adeguate per i positivi al Covid asintomatici o paucisintomatici”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “L’ospedale Forlanini potrebbe offrire una soluzione a questi problemi. Da tempo chiediamo che la struttura torni in funzione a tutela della salute dei cittadini e oggi, nell’emergenza, ribadiamo la necessita’ che almeno una parte sia rimessa in breve tempo in condizione di operare e dedicata alla cura del Covid.” “Non possiamo lasciare che una struttura che potrebbe essere tanto preziosa venga abbandonata e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “In questo periodo drammatico sta emergendo con chiarezza tutta la miopia con cui e’ stata gestita la sanita’ delnegli ultimi anni. Alla cronica mancanza di posti letto, infatti, e’ stata aggravata in questi mesi la necessita’ di moltiplicare le terapie intensive e di individuare strutture adeguate per i positivi al Covid asintomatici o paucisintomatici”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia. “L’ospedalepotrebbe offrire una soluzione a questi problemi. Da tempo chiediamo che la struttura torni in funzione a tutela della salute dei cittadini e oggi, nell’emergenza, ribadiamo la necessita’ che almeno una parte sia rimessa in breve tempo in condizione di operare e dedicata alla cura del Covid.” “Non possiamo lasciare che una struttura che potrebbe essere tanto preziosa venga abbandonata e ...

GassmanGassmann : Certo che veramente in Calabria... una sequenza di disastri amministrativi, corruzione, inadeguatezza , ignoranza.… - carlosibilia : Sconvolge la notizia dell’arresto, poche ore fa, del Presidente del Consiglio Regione Calabria, indagato per scambi… - MatteoRichetti : Queste sono parole che fanno male a Jole e a chi le stava vicino. Quelli irrecuperabili siete voi, non la Calabria:… - emmeti18 : RT @salvatore1953: Retwittate questo twitt di protesta contro l'on.Morra! Per le parole grevi e meschine contro la deceduta Presidente del… - MontiFrancy82 : Venerdì 20 novembre alle 21.20 su Rai3, #TitoloV torna in Calabria, la Regione ancora senza commissario alla sanità -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Regione Calabria zona rossa, le motivazioni del Tar: «Misura oggettiva, la Regione ha torto» LaC news24 Notte dei ricercatori, Savaglio: «Abbiamo fatto squadra»

L'assessore all'Università della Regione Calabria è intervenuta alla presentazione di "SuperScienceMe – REsearch is your R-Evolution". L'evento si terrà il 27 novembre ...

In Sardegna l'indice Rt più basso

Le 4 Regioni con Rt inferiore a 1 sono Sardegna con 0,79, Molise 0,94, Liguria 0,89, Lazio 0,82. Le altre: Calabria 1,06, Campania 1,11, Emilia Romagna 1,14, Lombardia 1,15, Piemonte 1,09, Bolzano ...

L'assessore all'Università della Regione Calabria è intervenuta alla presentazione di "SuperScienceMe – REsearch is your R-Evolution". L'evento si terrà il 27 novembre ...Le 4 Regioni con Rt inferiore a 1 sono Sardegna con 0,79, Molise 0,94, Liguria 0,89, Lazio 0,82. Le altre: Calabria 1,06, Campania 1,11, Emilia Romagna 1,14, Lombardia 1,15, Piemonte 1,09, Bolzano ...