Bennato: “Non c’è”, un nuovo album in uscita (Di venerdì 20 novembre 2020) Una grande notizia per i fan del celebre cantautore napoletano. Edoardo Bennato ha infatti annunciato che presto pubblicherà un nuovo album dal titolo “Non c’è”. In realtà non si tratta di una vera novità, o meglio, non del tutto. Nel disco i nuovi brani saranno affiancati da canzoni scelte tra le più note e significative della discografia dell’artista. Una continuità tra il vecchio e il nuovo repertorio caratterizza “Non c’è”, un lavoro che sicuramente conquisterà il fedele pubblico del Peter Pan italiano. Le tematiche trattate si ispireranno alla realtà paradossale della nostra epoca ma il sound del cantautore conserverà le sue caratteristiche originali! “Non c’é”: un super album per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Una grande notizia per i fan del celebre cantautore napoletano. Edoardoha infatti annunciato che presto pubblicherà undal titolo. In realtà non si tratta di una vera novità, o meglio, non del tutto. Nel disco i nuovi brani saranno affiancati da canzoni scelte tra le più note e significative della discografia dell’artista. Una continuità tra il vecchio e ilrepertorio caratterizza, un lavoro che sicuramente conquisterà il fedele pubblico del Peter Pan italiano. Le tematiche trattate si ispireranno alla realtà paradossale della nostra epoca ma il sound del cantautore conserverà le sue caratteristiche originali!c’é”: un superper ...

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Si intitola 'Non c'è' il nuovo album di Edoardo Bennato. Una raccolta di brani inediti e vecchi successi che hanno segnato la c… - fookinglosah23 : RT @parliamoditommy: 'Sei testardo, questo è sicuro Quindi ti puoi salvare ancora Metti tutta la forza che hai Nei tuoi fragili nervi Quand… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: I dubbi di Edoardo Bennato (foto di Daniele Barraco) che torna dopo cinque anni con un nuovo album 'Non c'è'. Stefano Crip… - parliamoditommy : 'Sei testardo, questo è sicuro Quindi ti puoi salvare ancora Metti tutta la forza che hai Nei tuoi fragili nervi Qu… - buscaddu : Edoardo Bennato - Non c'è (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Bennato “Non Edoardo Bennato, successo prevedibile e messaggi oltre la politica ciociariaoggi.it