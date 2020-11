ATP Finals 2020, Novak Djokovic va in semifinale senza sussulti, Alexander Zverev ko 6-3 7-6 (Di venerdì 20 novembre 2020) Novak Djokovic raggiunge Dominic Thiem, Rafa Nadal e Daniil Medvedev alle semifinali delle ATP Final 2020. Il numero 1 al mondo ha battuto per 6-3 7-6 Alexander Zverev nella terza giornata del girone Tokyo 1970 in quello che era un vero e proprio spareggio per l’accesso alla fase finale; Novak non ha avuto un livello di gioco abbacinante, ma ha fatto quello che bastava per portarsi a casa il match, approfittando della partenza sconsiderata dell’avversario e mantenendo lucidità quando contava. Dall’altra parte, Zverev sa di aver sprecato una grossa chance, approcciando malissimo la partita e compiendo qualche errore di troppo nei momenti cruciali: i numeri parlano di un tedesco superiore al servizio, con 12 ace a 3, e nei colpi vincenti, ben 38 a 18. Ma il numero 5 ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020)raggiunge Dominic Thiem, Rafa Nadal e Daniil Medvedev alle semifinali delle ATP Final. Il numero 1 al mondo ha battuto per 6-3 7-6nella terza giornata del girone Tokyo 1970 in quello che era un vero e proprio spareggio per l’accesso alla fase finale;non ha avuto un livello di gioco abbacinante, ma ha fatto quello che bastava per portarsi a casa il match, approfittando della partenza sconsiderata dell’avversario e mantenendo lucidità quando contava. Dall’altra parte,sa di aver sprecato una grossa chance, approcciando malissimo la partita e compiendo qualche errore di troppo nei momenti cruciali: i numeri parlano di un tedesco superiore al servizio, con 12 ace a 3, e nei colpi vincenti, ben 38 a 18. Ma il numero 5 ...

