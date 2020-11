Atp Finals 2020, Djokovic strappa il pass per le semifinali: Zverev k.o. in due set (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel primo incontro della terza giornata del girone “Tokyo 1970”, Novak Djokovic supera Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6 (7-4), in un’ora e trentotto minuti. In semifinale domani affronterà Thiem, vincitore del gruppo “Londra 2020”. Nel remake della finale del 2018 Djokovic si prende la rivincita al termine di una partita molto combattuta. Il serbo ha disputato un incontro concreto, ha alzato il livello nei momenti decisivi ed è parso in ripresa rispetto all’ultima uscita con Medvedev. Certo gli errori sono stati ancora tanti per i suoi standard, però ha disputato un match solido. Zverev, anche lui in un periodo di relativa di difficoltà, è apparso in ripresa dopo le ultime prestazioni: sicuramente più solido coi fondamentali, ma rimangono alcune lacune, in particolare con le seconde di ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel primo incontro della terza giornata del girone “Tokyo 1970”, Novaksupera Alexandercon il punteggio di 6-3 7-6 (7-4), in un’ora e trentotto minuti. In semifinale domani affronterà Thiem, vincitore del gruppo “Londra”. Nel remake della finale del 2018si prende la rivincita al termine di una partita molto combattuta. Il serbo ha disputato un incontro concreto, ha alzato il livello nei momenti decisivi ed è parso in ripresa rispetto all’ultima uscita con Medvedev. Certo gli errori sono stati ancora tanti per i suoi standard, però ha disputato un match solido., anche lui in un periodo di relativa di difficoltà, è apparso in ripresa dopo le ultime prestazioni: sicuramente più solido coi fondamentali, ma rimangono alcune lacune, in particolare con le seconde di ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - RaiSport : ?? #AtpFinals: anche #Djokovic in semifinale Il numero uno del ranking si è imposto su #Zverev 6-3, 7-6 (4) ??… - sportli26181512 : ATP Finals, i risultati delle partite di oggi: Djokovic in semifinale, Zverev ko 6-3, 7-6: Novak Djokovic non sbagl… - TennisWorldit : Atp Finals - Djokovic non trema: sarà semifinale con Thiem. Finisce il 2020 di Zverev - sportface2016 : #ATPFinals 2020: #Djokovic superiore a #Zverev e semifinalista -