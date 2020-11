Viareggio Cup | svelate le date della 72a edizione del 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il Centro Giovani Calciatori ha reso note leprossimaCup, la numero 72, che si svolgerà dal 15 al 29 marzoe sarà riservata ai giocatori nati dopo l’1 gennaio 2003. A disposizione di ogni club, inoltre, ci sarà la possibilità di utilizzare cinque fuoriquota nati nel 2002 e cinque prestiti (non fuoriquota). Il presidente del Cgc, Alessandro Palagi, si è detto fiducioso per la disputamanifestazione che, per forza di cose, dipenderà dall’andamentopandemia di Covid-19: “Il nostro augurio è che l’Italia e tutti gli altri Paesi riescano a superare l’attuale emergenza sanitaria, in maniera tale che anche il mondo del calcio giovanile possa riprendere la sua normale attività: la ...