Trecenta | il Peppone che vuole riavere il suo Don Camillo

(Di giovedì 19 novembre 2020) L'ex assessore provinciale, Guglielmo Brusco, un comunista puro dopo la scomparsa del prete del paese scrive al vescovo di Rovigo per chiedere di mandarne un altro: "La gente ha bisogno di riferimenti, specie in questo periodo"

Il Gazzettino

TRECENTA (ROVIGO) Il comunista per antonomasia della provincia chiede al vescovo di ridare per Natale un parroco titolare alle parrocchie del suo paese, rimaste senza pastore in piena pandemia.