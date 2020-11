Traffico Roma del 19-11-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Luceverdevedi trovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi aNord invariata la situazione sulla via Salaria penalizzata da lavori in corso che comportano deviazione delsulla cavalcavia della motorizzazione civile al momento ci sono code tra aeroporto dell’Urbe Villa Spada Verso il raccordo i lavori termineranno il prossimo 27 novembre sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code a tratti dalla Salaria via dei Campi Sportivi oltre alintenso e segnalato anche un incidente code per incidente anche su via di all’altezza di via Ludovica Albertoni Sul posto sono presenti i vigili del fuoco sulla Pontina code all’altezza di Castelno in direzione Pomezia per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana da oggi completamente chiusa la ...