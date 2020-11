Thiem-Rublev oggi, ATP Finals 2020: programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 19 novembre 2020) Si giocheranno oggi le ultime due partite del girone London 2020 delle ATP Finals 2020. Ad aprire il programma del singolare la sfida tra Dominic Thiem e Andrey Rublev. Una sfida ininfluente per le sorti del raggruppamento visto che l’austriaco è già sicuro della qualificazione alle semifinali mentre il russo è di fatti eliminato. oggi, giovedì 19 novembre, si disputerà la quarta giornata del round robin delle ATP Finals 2020 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro tra Dominic Thiem e Andrey Rublev, in programma non prima delle ore 15.00, in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming in abbonamento su Sky Go e NOW ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Si giocherannole ultime due partite del girone Londondelle ATP. Ad aprire ildel singolare la sfida tra Dominice Andrey. Una sfida ininfluente per le sorti del raggruppamento visto che l’austriaco è già sicuro della qualificazione alle semifinali mentre il russo è di fatti eliminato., giovedì 19 novembre, si disputerà la quarta giornata del round robin delle ATPdi tennis. Sarà possibile seguire l’incontro tra Dominice Andrey, innon prima delle ore 15.00, in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed inin abbonamento su Sky Go e NOW ...

