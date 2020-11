Sinisa Mihajlovic: “Ho pianto e implorato aiuto a Dio” (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sinisa Mihajlovic, allenatore di calcio, racconta la sua malattie e come è riuscito a superarla. Ora si sente un uomo migliore. L’ex calciatore Sinisa Mihajlovich, allenatore del Bologna, si è raccontato in una bell’intervista al Corriere della Sera. In vista dell’uscita della sua prima biografia “La partita della vita” ha affrontato la sua lotta contro Leggi su youmovies (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., allenatore di calcio, racconta la sua malattie e come è riuscito a superarla. Ora si sente un uomo migliore. L’ex calciatoreh, allenatore del Bologna, si è raccontato in una bell’intervista al Corriere della Sera. In vista dell’uscita della sua prima biografia “La partita della vita” ha affrontato la sua lotta contro

matteosalvinimi : Siniša #Mihajlovic: 'Ammalarsi non è una colpa. Succede, e basta. Ti cade il mondo addosso. Cerchi di reagire. Ognu… - matteosalvinimi : Un grande campione, uno straordinario combattente che di recente ha sconfitto anche il Covid. Oggi esce il suo libr… - pisto_gol : “Baggio, Del PIero, Mancini, Zola: Totti è stato il più forte e completo di tutti : ha fatto 250 gol e 1000 assist”… - DBenedectus : Le parole di Sinisa in un'intervista a Oggi The post Mihajlovic: “Vieira mi insultò, ecco cosa gli dissi. Alcune gi… - ClarabellaBest : Leggi 'Sinisa Mihajlovic: 'La malattia mi ha reso un uomo migliore'' su Mediaset Play -