Roma, Spinazzola si allena in gruppo, ancora individuale per Smalling (Di giovedì 19 novembre 2020) Chris Smalling continua a non allenarsi in gruppo in vista del match contro il Parma: recuperato Leonardo Spinazzola La Roma continua ad allenarsi a Trigoria in vista del match di domenica all’Olimpico contro il Parma. Leonardo Spinazzola è tornato ad allenarsi in gruppo, mettendosi alle spalle il problema muscolare che l’aveva costretto a saltare la Nazionale. Solo per Smalling allenamento individuale. Il difensore ha continuato ad allenarsi a parte a causa dell’intossicazione alimentare e sembra difficile un suo recupero per la sfida contro la squadra di Liverani. Out Dzeko (ancora positivo al coronavirus) così come Pellegrini, Boer, Fazio, Santon e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Chriscontinua a nonrsi inin vista del match contro il Parma: recuperato LeonardoLacontinua adrsi a Trigoria in vista del match di domenica all’Olimpico contro il Parma. Leonardoè tornato adrsi in, mettendosi alle spalle il problema muscolare che l’aveva costretto a saltare la Nazionale. Solo permento. Il difensore ha continuato adrsi a parte a causa dell’intossicazione alimentare e sembra difficile un suo recupero per la sfida contro la squadra di Liverani. Out Dzeko (positivo al coronavirus) così come Pellegrini, Boer, Fazio, Santon e ...

