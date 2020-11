LIVE Nadal-Tsitsipas 3-4, ATP Finals 2020 DIRETTA: il greco salva due palle break nel settimo game (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio in rete di Tsitsipas. 15-0 Prima centrale vincente di Nadal. 3-4 Tsitsipas, schiaffo al volo a seguire il servizio non perfetto per il greco, ma Nadal mette il dritto in rete. Vantaggio Tsitsipas, che prende la rete, ma non ne ha bisogno dato il dritto incrociato di Nadal che esce. 40-40 Nadal difende di tutto, ma alla fine gli smash di Tsitsipas lo piegano: annullata anche la seconda palla break. 30-40 PALLA break Nadal: stecca la risposta sulla seconda lo spagnolo. 15-40 DUE palle break Nadal: riga con il rovescio e chiusura con il dritto per ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Rovescio in rete di. 15-0 Prima centrale vincente di. 3-4, schiaffo al volo a seguire il servizio non perfetto per il, mamette il dritto in rete. Vantaggio, che prende la rete, ma non ne ha bisogno dato il dritto incrociato diche esce. 40-40difende di tutto, ma alla fine gli smash dilo piegano: annullata anche la seconda palla. 30-40 PALLA: stecca la risposta sulla seconda lo spagnolo. 15-40 DUE: riga con il rovescio e chiusura con il dritto per ...

infoitsport : Thiem dice addio al sogno di superare Nadal. Il nuovo Ranking Atp Live di Tennis Fever - zazoomblog : LIVE Nadal-Tsitsipas ATP Finals 2020 DIRETTA: inizio ritardato di mezz’ora abbondante - #Nadal-Tsitsipas #Finals… - OA_Sport : LIVE Nadal-Tsitsipas, ATP Finals 2020 DIRETTA: inizio ritardato di mezz’ora abbondante - RDKassa : Queste #atp #finals2020 sono davvero indecifrabili. #Rublev batte in due set il grande favorito #Thiem. Questa sera… - infoitsport : LIVE Nadal-Thiem 6-7 6-7, ATP Finals 2020 in DIRETTA: l’austriaco piega lo spagnolo per la sesta volta in carriera! -