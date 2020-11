Linup cerca data scientist ed esperti di deep learning per la sede di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 novembre 2020) LinUp, la PMI innovativa del Gruppo Mare, che propone soluzione all’avanguardia per l’industria 4.0 a misura di PMI, ricerca duee duedie intelligenza artificiale da inserire in organico, presso ladi Pomigliano d’Arco (). Nel 2019, secondo i dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, il mercato nazionale legato all’intelligenza artificiale ha raggiunto un valore pari a 200 milioni di euro. LinUp contribuisce allo sviluppo del mercato con soluzioni innovative che, attraverso il ricorso alle tecnologie abilitanti di frontiera, come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale e aumentata, consentono alle piccole e medie imprese di accrescere competitività e ...