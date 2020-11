“In tempi come questi bisogna avere uno sguardo aperto verso il futuro” (Di giovedì 19 novembre 2020) “È tempo di mettersi in ascolto. È tempo di fare silenzio dentro di sé. È tempo di essere mobili e leggeri, di alleggerirsi per mettersi in cammino. È tempo di convivere con le macerie e l’orrore, per trovare un senso.” (Per un teatro clandestino di Antonio Neiwiller) . E’ l’incipit dell’ARTEC, Associazione Regionale Teatrale della Campania, che dedica ad Antonio Neiwiller, attore, regista teatrale e drammaturgo italiano scomparso nel 1993, il “Progetto Passpartout”. Si chiama Passpartout per intendere la chiave di accesso per entrare in diverse situazioni, dalla formazione, alla creazione alla produzione. Il progetto destina 7000 euro, tratte dalle risorse messe a disposizione dalla legge 6/2007 art.6, per produzioni teatrali di compagnie che annoverino, tra artisti e tecnici, almeno il 50% di under 35 anni. Il contributo di 1000 euro ciascuno è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) “È tempo di mettersi in ascolto. È tempo di fare silenzio dentro di sé. È tempo di essere mobili e leggeri, di alleggerirsi per mettersi in cammino. È tempo di convivere con le macerie e l’orrore, per trovare un senso.” (Per un teatro clandestino di Antonio Neiwiller) . E’ l’incipit dell’ARTEC, Associazione Regionale Teatrale della Campania, che dedica ad Antonio Neiwiller, attore, regista teatrale e drammaturgo italiano scomparso nel 1993, il “Progetto Passpartout”. Si chiama Passpartout per intendere la chiave di accesso per entrare in diverse situazioni, dalla formazione, alla creazione alla produzione. Il progetto destina 7000 euro, tratte dalle risorse messe a disposizione dalla legge 6/2007 art.6, per produzioni teatrali di compagnie che annoverino, tra artisti e tecnici, almeno il 50% di under 35 anni. Il contributo di 1000 euro ciascuno è ...

