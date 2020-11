Il Paradiso delle signore spoiler 20 novembre: Adelaide affronta Umberto, Roberta prende una decisione (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli spoiler dell’episodio del 20 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Silvia deciderà di affrontare Adelaide in merito alla questione inerente Federico. La contessa, dal canto suo, dopo lo scontro con la signora Cattaneo, si recherà da Umberto. Roberta e Gabriella, invece, si troveranno a fare i conti con delle scelte. La prima farà un’importante rinuncia per seguire il suo sogno d’amore, mentre la seconda riceverà un’attesa risposta dal direttore dello shopping center. spoiler 20 novembre: il confronto tra Adelaide e Umberto Nella puntata di venerdì 20 novembre del Paradiso delle ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 19 novembre 2020) Glidell’episodio del 20delrivelano che Silvia deciderà direin merito alla questione inerente Federico. La contessa, dal canto suo, dopo lo scontro con la signora Cattaneo, si recherà dae Gabriella, invece, si troveranno a fare i conti conscelte. La prima farà un’importante rinuncia per seguire il suo sogno d’amore, mentre la seconda riceverà un’attesa risposta dal direttore dello shopping center.20: il confronto traNella puntata di venerdì 20del...

