Golden power e 5G | perché Cina o Usa fa differenza Parla Alfieri Pd

(Di giovedì 19 novembre 2020) Che Europa sarà con Joe Biden alla Casa Bianca? L’Italia ha le carte per confermarsi un solido alleato degli Stati Uniti nei prossimi quattro anni di presidenza democratica? “Sì, ma anche le migliori amicizie hanno delle regole”, risponde Alessandro, senatore del Pd in Commissione Esteri, prima linea dell’area riformista e attento scrutatore della politica internazionale., il centrosinistra italiano fa festa per Biden. Non sarà un po’ presto? Sicuramente non hanno da festeggiare i sovranisti europei. Con Donald Trump perdono un’importante sponda politica e culturale. Cosa cambia con Biden a Pennsylvania Avenue? Non poco, soprattutto in politica estera. Conosce l’Europa,il linguaggio della comunità internazionale, valorizzerà il multilateralismo. Niente illusioni: chiederà anche lui un maggiore impegno nelle spese ...