Emma Marrone asfalta un omofobo e difende Blue Phenix e suo fratello

(Di giovedì 19 novembre 2020)Phelix è un artista gender fluid della nuova edizione di X Factor e nonostante abbia solo 21 anni, ha già una storia ricca e particolare. Francesco si è presentato nel talent di Sky con uno dei suoi inediti e si è raccontato in pochi minuti. “Sono Francesco in artePhelix. Sono cresciuto a Livorno, però mi è sempre stata stretta e così mi sono trasferito a Londra. Priam di andare in UK avevo paura di far vedere chi sono davvero. A Londra mi sono reso conto di quello che sono e cosa voglio fare. Ho espresso così la mia parte repressa. Non possiamo essere influenzati dal giudizio esterno e pensare ‘quello a detto quella cosa di me, l’altro un’altra cosa ancora… Dobbiamo fregarcene di quello che dice la gente. Vestire con un pantalone o una gonna non e? trasgressione. Mi sento fluido e libero, le etichette non mi appartengono: le stacco anche ...