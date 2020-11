Emanuela Folliero | la confessione choc | “Brivido quando l’ho presa in mano…”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 19 novembre 2020)fa unaCome ogni domenica sera su Canale 5 va in onda Live Non è la D’Urso. Nell’appuntamento del 15 novembre la padrona di casa ha voluto rendere omaggio al suo caro amico musicista Stefano D’Orazio. Quest’ultimo è venuto a mancare la settimana scorsa a 72 anni a causa delle complicanze che si sono verificate per il Covid-19. Tra i vari ospiti presenti in studio c’era anche, ma anche due componenti dei Pooh, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli. L’ex annunciatrice di Rete 4 ha rivelato un episodio davvero bizzarro accaduto poco prima della morte del batterista. In pratica, stava mettendo in ordine l’armadio del figlio e ha trovato una scatoletta con dentro regali del battesimo. Tra questi anche una catenina con un ciondolo con i segni ...