DOC - Nelle tue mani, Intervista Esclusiva a Sara Lazzaro: "Un finale di stagione dai risvolti inaspettati!" (Di giovedì 19 novembre 2020) Sara Lazzaro, la bravissima interprete di Agnese Tiberi in DOC, si racconta ai microfoni di Comingson.it. Leggi su comingsoon (Di giovedì 19 novembre 2020), la bravissima interprete di Agnese Tiberi in DOC, si racconta ai microfoni di Comingson.it.

donalella64 : RT @Raiofficialnews: ? #DocNelleTueMani, finale di stagione: giovedì #19novembre alle 21.25 su @RaiUno e @RaiPlay con @Lucaargentero e #Mat… - donalella64 : RT @DocNelleTueMani: Ingannare il tempo in modo piacevole si può e si deve: per voi l'intervista di @comingsoonit a @Lucaargentero, nell'at… - UnDueTreBlog : DOC – Nelle tue mani – Decima e ultima puntata di giovedì 19 novembre 2020 – Anticipazioni e trama.… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Doc Nelle tue mani - Io ci sono (Fiction) #StaseraInTV 19/11/2020 #PrimaSerata #docnelletuemani-iocisono @RaiUno - KillianBrien18 : RT @DocNelleTueMani: Ingannare il tempo in modo piacevole si può e si deve: per voi l'intervista di @comingsoonit a @Lucaargentero, nell'at… -